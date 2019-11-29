العراق.. إعلان الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات بالنجف وذي قار

أعلنت الإدارتان المحليتان في النجف وذي قار، اليوم الجمعة، الحداد العام 3 أيام على أرواح المحتجين الذين سقطوا في موجة الأحداث الدامية الأخيرة بالمحافظتين الواقعتين جنوبي البلاد.

وأفادت المحافظتان، في بيانين منفصلين مقتضبين: إن ”الحداد يبدأ اعتبارًا من اليوم (الجمعة) ويستمر لثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات“.

وقُتل 70 متظاهرًا، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ يوم الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين من ”ميليشيات“ مجهولة، وفق ما أبلغت مصادر طبية وشهود عيان.

وهذه أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبدالمهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.