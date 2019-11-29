أمين عام مجلس الوزراء العراقي يستقيل من منصبه

أفاد مصدر في مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام للمجلس حميد الغزي استقال من منصبه، عقب ساعات من إعلان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان؛ على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال المصدر مفضلًا عدم الإشارة لاسمه: إن ”الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والمنتمي إلى التيار الصدري، استقال من منصبه على خلفية أحداث مدينتي الناصرية والنجف“.

والغزي هو خامس مسؤول حكومي وأمني يقدم استقالته من منصبه، بعد محافظ ذي قار ونائبه وقائد شرطة ذي قار، وأحد أعضاء مجلس محافظة النجف جنوبي البلاد.

ومنذ يوم الخميس تصاعدت وتيرة العنف في محافظتي ذي قار والنجف، ما دفع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبدالمهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته دون تحديد موعد بعينه.