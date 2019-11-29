العراق.. أول تعليق من مقتدى الصدر على استقالة عادل عبدالمهدي

قال رئيس ​التيار الصدري​ ​في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، في أول تعليق له عقب إعلان عادل عبدالمهدي نيته الاستقالة من رئاسة الحكومة: إن ”اختيار رئيس جديد للحكومة في ​العراق​ يجب أن يكون عن طريق استفتاء شعبي على 5 مرشحين في ساحات الاحتجاج“.

وأضاف زعيم التيار الصدري في العراق، في بيان له نشر على حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن استقالة عبدالمهدي هي أول ثمار الثورة وليس آخرها“.

وأكد الصدر أن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد، داعيًا إلى العمل على تأسيس مجلس لمكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة، وأن يختار رئيس الوزراء الجديد حكومته بعيدًا عن الأحزاب والميليشيات والتكتلات، وبعيدًا عن المحاصصات الطائفية.

وطالب الصدر بالاستمرار في التظاهر السلمي دون تراجع، والتعامل بحزم مع كل من يستخدم العنف من المتظاهرين أو ضدهم. كما وجه دعوة إلى الدول الصديقة وغيرها لإعطاء الفرصة للعراقيين لتقرير مصيرهم.