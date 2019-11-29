عريقات: قبول حل الدولتين كان ”تنازلًا فلسطينيًا مؤلمًا“ من أجل السلام

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الجمعة، إنّ حل الدولتين كان تنازلًا فلسطينيًا مؤلمًا من أجل السلام، مشيرًا إلى أنّ فشل هذا الحل هو نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ المجتمع الدولي.

وأكد عريقات خلال ندوة سياسية عقدت في مدينة رام الله، بمشاركة الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والفلسطينية، أنّ ”حل الدولتين كان تنازلًا فلسطينيًا مؤلمًا من أجل السلام كما كان خيارًا دوليًا، وأن فشل حل الدولتين هو فشل لإرادة المجتمع الدولي كله“.

وأضاف: ”نحن أمام مرحلة مصيرية والقضية اليوم تتعدى فلسطين وتهديد قضيتها العادلة، إلى تهديد المصلحة العالمية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين“.

وأشار إلى أنّ ”تغيير المشهد السياسي الفلسطيني وإنقاذه من الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية يبدأ بالاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين“، مطالبًا دول العالم بتحديد موقفها وإجراءاتها لحماية حل الدولتين وردع الجرائم الإسرائيلية.

وقال عريقات، إنّه ”على الرغم من جميع المخططات الإسرائيلية الأميركية القائمة على تصفية قضيتنا، إلاّ أن الحقيقة تكمن في أننا باقون على هذه الأرض ولن نختفي، وسنبقى عليها حتى تجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس“.