العراق.. متظاهرو ذي قار يحرقون مقرًا عسكريًا ويأسرون 10 عناصر أمنية

تحولت التظاهرات أمام مقر قيادة شرطة ذي قار جنوب العراق، اليوم الجمعة، إلى اشتباكات بعدما فتح حراس المقر النار على المتظاهرين مسقطين عددًا من القتلى والجرحى.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”التظاهرات أمام مقر قيادة شرطة ذي قار، أدت إلى اشتباكات بعدما فتح حراس المقر النار على المتظاهرين وسقط خلالها عدد من القتلى والجرحى، فيما قام المتظاهرون بحرق فوج ذي قار الأول، القريب من بوابة مدخل مدينة الناصرية مركز المحافظة“.

وأضافت المصادر أن ”المتظاهرين قاموا بالاستيلاء على عدد من العجلات العسكرية، وحرق جزء آخر، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة عناصر الأمن العراقي، وأسر أكثر من 10 عناصر أمنية“.

وأوضحت أن ”قيادة شرطة ذي قار وجهت منتسبيها باستدعاء شيوخ عشائرهم وذويهم إلى مقر القيادة من أجل حمايتها من دخول المتظاهرين، ومازال المتظاهرون محاصرين مقر قيادة الشرطة“.

وأكدت المصادر الأمنية أن ”عددًا من شيوخ عشائر الشطرة في طريقهم إلى مقر قيادة شرطة ذي قار، من أجل إخراج قائد شرطة ذي قار وبعض الضباط من مقر القيادة، وتسليم المقر إلى المتظاهرين“.

وبيّنت المصادر أن ”الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين حتى الساعة، وجرح أكثر من 53 شخصًا، في حصيلة قابلة للارتفاع“.