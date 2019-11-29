العراق.. عبدالمهدي يعلن رفع استقالته إلى البرلمان

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أنه سيقدم طلب استقالة رسمية إلى مجلس النواب.

وقال عبدالمهدي، في بيان، إنه استمع إلى ”خطبة المرجعية الدينية اليوم والتي تضمنت مطالبة البرلمان المنبثقة عنه الحكومة ”إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه“.

وتابع البيان: ”استجابة لهذه الدعوة وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته“.

وذكر رئيس الوزراء العراقي بطلباته السابقة الاستقالة في المذكرات الرسمية، بما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.

ودعا المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، علي السيستاني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الحالية، إلى ”إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن، وأن يتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه“.