العراق.. السيستاني يطالب البرلمان بإعادة النظر في حكومة عبدالمهدي

دعا المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الحالية، إلى ”إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن، وأن يتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه“.

وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة، اليوم بكربلاء، إن ”المرجعية تتابع أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن، لا سيما الناصرية والنجف، وما جرى خلالها من إراقة الدماء والتعرض للممتلكات بالحرق والتخريب“.

وشدد الصافي على تأكيد ”المرجعية حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، وحرمة الأموال العامة والخاصة“.

ودعا المتظاهرين السلميين إلى أن ”يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين، ويتعاونوا في طرد المخربين، ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها“.

وبعدما تحدث عن عجز الجهات المعنية في التعامل مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، طالب السيستاني مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة، إلى ”إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن، وأن يتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه“.

وطالب البرلمان بضرورة الإسراع في إقرار حزمة تشريعات انتخابية؛ تمهيدًا لإجراء ”انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي“، محذرًا في الوقت نفسه من ”التسويف والمماطلة“ لسلوك هذا المسار، الذي هو ”المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور“.

وحذر ممن سماهم ”الأعداء وأدواتهم“، الذين قال إنهم ”يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي، ومن ثَمّ إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة“.