 العراق.. نائب محافظ النجف يستقيل من منصبه احتجاجًا على الحكومة – إرم نيوز‬‎

العراق.. نائب محافظ النجف يستقيل من منصبه احتجاجًا على الحكومة

العراق.. نائب محافظ النجف يستقيل من منصبه احتجاجًا على الحكومة

المصدر: إرم نيوز

أعلن طلال بلال، نائب محافظ النجف، فجر الجمعة، استقالته من منصبه؛ احتجاجًا على الإجراءات الحكومية بعد سقوط قتلى وجرحى بالمحافظة.

وقال بلال في تصريح بث عبر مقطع فيديو، إن ”ما يحصل في العراق من مظاهرات لشباب ونساء وأطفال لم يطلبوا إلا وطنًا، وسط تجاهل الحكومة لكل طلباتهم وتسويفها وسقوط العديد من القتلى في كل المحافظات“.

وأضاف: ”جئنا إلى هذه الحكومة ونحن نأمل أن نكون جزءًا من الحل، لكن الحقيقة أظهرت أن لا حل مع هذه الحكومة“.

ويعد بلال ثاني مسؤول محلي يقدم استقالته بعد الأحداث الدامية التي شهدتها عدد من مناطق البلاد بينها محافظتا النجف وذي قار، إذ أعلن محافظ الأخيرة عادل الدخيلي، أمس الخميس، استقالته من منصبه.

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