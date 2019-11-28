بعد قتل وجرح عشرات المتظاهرين.. استقالة محافظ ذي قار العراقية

أعلن محافظ ذي قار جنوب العراق، عادل الدخيلي، مساء اليوم الخميس، استقالته من منصبه؛ احتجاجًا على ما جرى في المحافظة، وإخلاءً لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف من عمليات قتل وقمع.

وقال الداخلي في بيان له: ”إنه ”منذ أن تولينا منصبنا محافظًا لذي قار أواخر شهر آب من العام الجاري، وإلى ساعتنا هذه، عملنا على أن نضع خدمتكم أولًا، وحفظ مصالحكم ودمائكم فوق كل اعتبار.. وما أن بدأت الاحتجاجات السلمية حتى أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لكم، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة“.

وبين: ”إلى هذا اليوم الدامي الذي شهد أحداثًا مؤسفة، وسقط من أبنائنا عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يجرِ إشعار الحكومة المحلية بوجودها ولم نطلع على مهامها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله، فنحن أبناء ذي قار وحماتها، فكيف يصار إلى مثل هذا الإجراء المخالف للقانون، ولأي اعتبار قانوني“.

وأضاف: ”كنا هددنا في وقت سابق من هذا اليوم بضرورة محاسبة المتسبب بما جرى، والكشف عن تفاصيل ما حدث بالضبط، ولأننا في ظرف استثنائي، نعلن أمامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا؛ احتجاجًا على ما جرى، وإخلاءً لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقتُرف، ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث هذا اليوم الخميس“.

وقالت رئاسة مجلس النواب العراقي إن المجلس سيعقد يوم الأحد جلسة خاصة؛ لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار (جنوب)، وذلك بعد مواجهات دامية شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة بدأت فجر يوم الخميس.

وقُتل 32 متظاهرًا وأصيب 230 آخرون جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على محتجين وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار، في يوم دامٍ من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.