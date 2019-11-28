مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى الاستقالة ”فورًا“

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الخميس، الحكومة إلى تقديم استقالتها بشكل فوري، بهدف حقن الدماء إثر الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الحكومة، التي تشهدها البلاد منذُ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال رجل الدين الشيعي البارز، في بيان: ”لن أركب موج التظاهرات، لذا فإنني لم آمر بها ولا أنهى عنها، فهي إرادة شعب أكبر مني ومن الجميع، وسياستي هي التعاطف مع الشعوب، وكلكم قد خبرتم مظاهراتنا وسلميتها، ومنعنا التظاهر في المناطق المقدسة ورفضنا التعدي على الرموز الدينية والصروح الدينية والبعثات الدبلوماسية“.

وتابع الصدر قائلًا: ”من لم يعتد على البعثة الأمريكية المقيتة، سوف لن يعتدي على غيرها بطريق أولى، وأنني لو أردت التعدي على أي من البعثات، لما أخفيت ذلك ولفعلته في العلن، لكن الاعتداء على ضيوفنا ليس من شيمنا“.

وأعرب عن قلقه وحزنه ”على مستقبل العراق فهو مثلنا (آل الصدر)، فقد وقع بين أفكاك الفاسدين وأنياب بعض المتظاهرين المتشددين الذين يحاولون الإصلاح بطرق فاسدة لا يرضاها أغلب المتظاهرين، ولو أنهم علموا أن تظاهرهم السلمي ينفع لما لجأوا إلى العنف“.

ونصح الصدر ”الحكومة، بالاستقالة فورًا حقنًا للدماء، والمتظاهرين، أن يلتزموا بالأخلاقيات العامة للتظاهر“، مؤكدًا أنه ”لو لم تستقل الحكومة فهذه بداية نهاية العراق، وسوف لن ينفع نصحي للمتظاهرين بالسلمية على الإطلاق“.

وقال: ”سآمر كل المحبين بالتظاهر، فإنني إلى الآن لم أصدر ذلك الأمر، ولو كنت قد فعلته لما بقيت خضراء ولا حمراء“، بالإشارة إلى المنطقة الخضراء مقر الحكومة العراقية.

كما أكد الصدر أنه يريد ”أن يكون التغيير من الشعب وإلى الشعب بلا مسميات على الإطلاق، فإنهم يحاولون التغيير وسيغير الله ما بهم والله ولي التوفيق“، ناصحًا المتظاهرين بـ“معاقبة بعض المسيئين وابعادهم من ساحتهم فورًا“.

وخاطب الصدر المتظاهرين قائلًا: ”أيها المتظاهرون الأحبة أضم صوتي لصوتكم في استقالة الحكومة وبملء الفم كما هو مطلبي من ذي قبل“، متسائلًا إياهم:“إن رأيتم أن بقاء (كتلة سائرون) غير نافع فلكم أن تطالبوها بالاستقالة“.