العراق.. ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات الناصرية إلى 22 قتيلًا

ارتفع عدد قتلى حملة قمع المتظاهرين في مدينة الناصرية بجنوب العراق، اليوم الخميس، إلى 22 قتيلًا، وأكثر من 180 جريحًا، بحسب ما صرح مصدر طبي.

واندلعت أعمال العنف، بعد أن أوفد رئيس الوزراء العراقي قادة عسكريين ”لاستعادة النظام“ في المناطق الجنوبية التي تشهد احتجاجات، بعد ساعات من إضرام المتظاهرين النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.

وفي رد فعل الحكومة على التطورات، أقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار جميل الشمري بعد ساعات من تكليفه إعادة فرض الأمن في الناصرية، كما أفاد التلفزيون الرسمي.