النيابة العامة السودانية تنفي سحب دعاوى وبلاغات بشأن فض ”اعتصام القيادة“‎

قالت النيابة العامة في السودان، اليوم الخميس، إنه لا صحة لمزاعم سحب الدعاوى والبلاغات المتعلقة بفض اعتصام القيادة العامة.

وتظاهر العشرات في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، احتجاجًا على حديث متداول بشأن سحب دعاوى وبلاغات قيدت بشأن أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو/ حزيران الماضي، الذي راح ضحيته نحو 120 قتيلًا، وأكثر من 500 مصاب.

وبين النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، أن ”الإجراءات في هذه الدعاوى والبلاغات ستتم وفقًا للقانون وما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية“.

وأشار إلى أن ”النيابة تعمل بكل مهنية وشفافية وفي ظل دولة سيادة حكم القانون التي ارتضاها الشعب السوداني“.

ووجه النائب العام، وكلاء النيابة بعدم الاستجابة لأي طلبات متعلقة بطلب الدعاوى في مرحلة الإجراءات، إلا حال التزمت بالتسلسل الاستئنافي المعروف، أو بطلب من النائب العام والمحاكم المختصة.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، وزير الإعلام ، فيصل محمد صالح، أنه لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسرهم.

وقال فيصل وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية، إنه تواصل مع النائب العام ومع رئيس لجنة التحقيق المستقلة، وأكدا أنه لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسر الشهداء من النيابات، مؤكدًا أن السلطتين اللتين لديهما الحق في سحب البلاغات هما المحكمة أو النائب العام.

وأضاف وزير الإعلام أن ما نشرته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الموضوع ”عارٍ عن الصحة تمامًا“.