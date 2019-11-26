الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في غزة

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عدة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات حربية من نوع f16، قصفت بعدة صواريخ موقع عين جالوت التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت، أن المضادات الأرضية التابعة لكتائب القسام أطلقت عدة طلقات على الطائرات المنتشرة في سماء مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهته، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي:“ إن الطيران الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحركة حماس في قطاع غزة“.

وكان الإعلام العبري تحدث عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه بلدة سيدروت المحاذية للقطاع.