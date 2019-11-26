ظريف: إيران ترغب في إقامة علاقات جيدة مع دول الخليج

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع دول الخليج، مضيفاً أن ”إيران تؤمن بسياسة جوار قوية لأن الدول يمكنها متابعة أهدافها مع الجيران الأقوياء“ على حد قوله. ونقلت البوابة الإخبارية لموقع وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، تصريحات ظريف خلال كلمة له بمناسبة يوم منظمة التعاون الاقتصادي ”ايكو“ في…