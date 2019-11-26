اشتباكات وإطلاق نار بين أنصار حزب الله ومتظاهرين في بيروت (فيديو)

ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار حزب الله وحركة أمل الشيعيتين تطورت إلى إطلاق نار وسط بيروت فجر اليوم.

وتنذر الاشتباكات، التي تقع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل التظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي.

إطلاق نار عند جسر الكولا في بيروت وأنباء عن اشتباكات على جسر الكولا بين عناصر حزبية واهالي المنطقة pic.twitter.com/NNDClGW5or — شعلة لبنان نيوز (@walid_masrie) November 25, 2019

وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون ”إل.بي.سي.آي“ اللبنانية إطلاقًا كثيفًا للنيران في محيط جسر الكولا ببيروت. ولم يعرف بعد مصدر إطلاق النار ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خيامًا للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.