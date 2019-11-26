 اشتباكات وإطلاق نار بين أنصار حزب الله ومتظاهرين في بيروت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

اشتباكات وإطلاق نار بين أنصار حزب الله ومتظاهرين في بيروت (فيديو)

اشتباكات وإطلاق نار بين أنصار حزب الله ومتظاهرين في بيروت (فيديو)

المصدر: رويترز

ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار حزب الله وحركة أمل الشيعيتين تطورت إلى إطلاق نار وسط بيروت فجر اليوم.

وتنذر الاشتباكات، التي تقع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل التظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي.

وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون ”إل.بي.سي.آي“ اللبنانية إطلاقًا كثيفًا للنيران في محيط جسر الكولا ببيروت. ولم يعرف بعد مصدر إطلاق النار ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خيامًا للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.

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