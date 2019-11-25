اقتحام ساحة التظاهر في بابل العراقية وإصابة العشرات من المحتجين‎(صور)

أصيب أكثر من 40 متظاهرًا عراقيًا، مساء اليوم الاثنين، إثر اقتحام ساحة التظاهر، في محافظة بابل، واستخدام الغاز المسيل للدموع.

وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ أن ”قوة أمنية دخلت ساحة التظاهر قرب جسر الثورة، بشكل مفاجئ، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، ضد المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصًا“.

وأضاف، أن ”سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان التظاهر، لكنها لم تكن كافية، لتطويق الموقف، مما أدى إلى تفاقم حالات المصابين“.

وتصاعدت حدة التظاهرات في محافظة بابل، عصر اليوم الاثنين، إذ انضمت النقابات العمالية، إلى جموع المحتجين، قرب جسر الثورة الشهير، وذلك تأكيدًا للمطالب الشعبية.

وبالتزامن، شهدت محافظات كربلاء، والبصرة، وذي قار، تظاهرات ليلية ”حاشدة“ في عدة مناطق من تلك المحافظات.

وشهدت محافظة ذي قار حرق منزل القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، وقائمقامية الدوّاية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن ”عشرات المحتجين، تظاهروا في تلك المحافظات، للتأكيد على المطالب الشعبية، التي أعلنتها ساحات التظاهر، حيث رفعوا شعارات مناهضة للحكومة، وتطالب باستقالة الحكومة، والكشف عن قتلة المتظاهرين“.