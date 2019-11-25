مجلس الأمن يدعو للحفاظ على ”الطابع السلمي“ لمظاهرات لبنان

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين؛ في بيان، إلى الحفاظ على ”الطابع السلمي للاحتجاجات“ في لبنان، بعد هجمات لأنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية الليلة الماضية.

وتابع البيان؛ الذي وافق عليه المجلس بالإجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان؛ أن الدول الأعضاء ”تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف، والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات عن طريق تجنب العنف، واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي“.

وأضاف أن دول المجلس ”تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق“. كما أكد مجلس الأمن ”أهمية أن تشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني، واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري“.

وليل الأحد الإثنين، كان أنصار أمل وحزب الله قد هاجموا المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الرينغ في وسط بيروت وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات، وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.