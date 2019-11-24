العراق.. السجن المؤبد لمدير فرع مصرف في الأنبار وعدد من موظفيه

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين الحكومي، في محافظة الأنبار ومجموعة من موظفيه وحجز أموالهم، بحسب بيان رسمي للمجلس الذي يدير شؤون القضاء في العراق.

ولم يذكر البيان، التهم التي أدين بارتكابها مدير فرع مصرف الرافدين بالأنبار، ضاحي بداع ساير، ومن معه من موظفين، والتي قادتهم للسجن المؤبد، مكتفيًا بالقول إن الحكم تضمن أيضًا ”حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيدًا لمصادرتها“.

وهذه الأحكام أولية قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار محكمة جنح الرصافة، حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين إدارة بغداد السابق نعيم عبعوب؛ لإلحاقه ضررًا بالمال العام.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق استدعاء ثلاثة وزراء، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد. وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.