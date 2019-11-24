العراق.. قتلى وجرحى في ليلة دامية بذي قار والمحتجون يسيطرون على جسور البصرة (فيديو وصور)

شهدت محافظة ذي قار جنوب العراق، ليل السبت الأحد ، صدامات بين قوات الأمن العراقي والمتظاهرين، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى بصفوف المتظاهرين، فيما أكمل المتظاهرون بمحافظة البصرة سيطرتهم على كامل المحافظة بعد إغلاق كافة الجسور والطرق فيها ونصبوا خيمة اعتصام أمام حقل مجنون النفطي شمالي البصرة.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الأمن العراقي هاجمت في ساعة متأخرة المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الحبوبي وسط محافظة ذي قار، باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، لتفريقهم“.

سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم في محافظة ذي قار جنوب العراق#إرم_نيوز #العراق_ينتفض pic.twitter.com/srClyafMwd — إرم نيوز (@EremNews) November 24, 2019

وأضافت المصادر ”بعد الهجوم، حصلت عمليات كر وفر بين الطرفين، أدت إلى سقوط 6 قتلى وإصابة أكثر من 50 آخرين، أغلبهم بالرصاص الحي“. موضحة أن ”قوات الأمن حاولت اعتقال المتظاهرين في مستشفى الناصرية العام، واستخدمت القنابل المسيل للدموع، والرصاص الحي، خصوصًا أن المسشفى فيه قسم خاص للأطفال حديثي الولادة، مما أدى إلى خروجهم لمستشفيات أخرى، لمنع اختناقهم“.

وتابعت المصادر ”بعد تلك الصدامات، تمكن المتظاهرين من السيطرة على ساحة الحبوبي من جديد، وإجبار قوات الأمن على الانسحاب، كما قام المتظاهرون منذ فجر اليوم، بقطع جسور المحافظة وأغلب الطرق الرئيسية، من أجل تنفيذ الإضراب العام، ومنع أي موظف من التوجه إلى عمله“.

البصرة خارج السيطرة

وعلى صعيد آخر، سيطر المتظاهرون في محافظة البصرة، جنوب العراق، اليوم الأحد، على كامل المحافظة، بعد إغلاق كافة الجسور والطرق فيها، فيما حاولت قوات الأمن العراقي تفريقهم باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“: ”إن المتظاهرين سيطروا على جسر الكزيزة وسط البصرة بعد مواجهات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب، كما قام المتظاهرون بنصب خيمة اعتصام امام حقل مجنون النفطي شمالي البصرة“.

وردنا قبل قليل تم قطع شارع بغداد في البصرة الطريق المؤدي الى مصافي النفط عن طريق حرق الاطارات بتاريخ :24/11/2019#العراق #البصرة pic.twitter.com/ZgxVAsLZpT — ♏️ RuQaia???????? (@RuQaia717) November 24, 2019

قطع طريق البصرة-بغداد من تقاطع الكزيزة pic.twitter.com/yD6hor7zgB — عاجل نيوز (@3jjeL) November 24, 2019

احداث البصره للعصيان المدني

@maQTDA313 pic.twitter.com/BPT3cERukA — سرمد (@wGE1LQBcFK7wyuB) November 24, 2019

وأضاف المصدر؛ ”أن المتظاهرين قطعوا شارع بغداد وسط المحافظة، كما قطعوا الطرق بين قضاء الزبير غربي البصرة ومركز المحافظة بالكامل، فيما أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين في قضاء الزبير غربي البصرة“.

وبين ”أن المتظاهرين قاموا أيضًا بقطع الطريق المؤدية الى ميناء خور الزبير ومعمل الحديد والصلب والأسمدة وميناء أم قصر من جهة خور الزبير غربي البصرة، كما تم قطع طرق نفطية من قبل المتظاهرين في قضاء الزبير غربي البصرة بالرغم من محاولات القوات الأمنية فتح تلك الطرق باستخدام الذخيرة الحية لكنها فشلت“.

وتابع المصدر، ”تم قطع كافة الطرق والجسور التي تربط مركز البصرة بالأقضية النواحي، حيث تم قطع الطرق التي تربط مدينة البصرة ببقية الاقضية والنواحي من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية“.

وكشف ”أن المتظاهرين سيطروا على 3 جسور في البصرة بعد مواجهات مع القوات الأمنية وهم جسر خالد وجسر الكزيزة والجسر الإيطالي، كما تم قطع طريق البصرة الفاو جنوبي البصرة من قبل المتظاهرين“.

وأضاف ”تم قطع الطرق بين مركز البصرة وبقية محافظات العراق بالكامل بعد سيطرة المتظاهرين على جسر الكزيزة بالكامل“.