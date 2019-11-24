اشتية: التنافس على حكومة إسرائيل لا يهمنا لأنه لن ينهي الاحتلال

قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الصراع على تشكيل الحكومة في إسرائيل ليس ذا أهمية للفلسطينيين، لأن أيًا من المتنافسين ليس لديه برنامج لإنهاء الاحتلال.

وشدد اشتية في تصريح له أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ على أن المطلوب ممن يريد أن يكون شريكًا سياسيًا أن يعلن جاهزيته لإنهاء الاحتلال.

وأضاف: ”إسرائيل لا تريد حل الدولتين، فهي تدمر بشكل ممنهج إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية من خلال ضم القدس والأغوار ومنطقة ”ج“ وحصار غزة، بل تريد للأمر الواقع أن يستمر“.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: ”عدد سكان فلسطين التاريخية من الفلسطينيين يفوق اليهود لأول مرة منذ 1948 بنحو 200 ألف نسمة، وعليه فإن فشل حل الدولتين يعني الانزلاق إلى دولة واحدة تكون عنصرية بالأمر الواقع والقانون“.

وأردف قائلاً: ”الاحتلال يحاول تزوير الحقائق التاريخية، من خلال إجراءات ممنهجة، فقبل أيام رأينا مستوطنين يضعون حجرًا جديدًا لتزوير هوية مبنى عمره ألف عام في الخليل، ومحاولات أخرى بالقدس لتزوير القبور التاريخية“.