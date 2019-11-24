فلسطينيون يحرقون صور أردوغان في غزة ردًا على اتهاماته لدحلان

أحرق متظاهرون فلسطينيون في قطاع غزة ليلة أمس، صورًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اتهامات أصدرها النظام التركي للقيادي الفلسطيني رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان.

وخرج متظاهرون فلسطينيون احتجاجا على اتهامات تركية ضد القيادي محمد دحلان تتعلق بالإرهاب، وهي التهم التي رد عليها دحلان بسخرية، حيث رصد الأمن التركي مكافأة بقيمة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد دحلان.

أهالي قطاع غزة يحرقوا صور أردوغان لتهجمه على النائب محمد دحلان وإصدار قرار ايقاف الإقامة على الفلسطينيين في تركيا . .عشتم يا أحرار .. ✌️ تم النشر بواسطة ‏‎Karam Al-ghoul‎‏ في السبت، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

وقال دحلان ردًا على هذه الاتهامات، ”اقترح على أردوغان أن يدفع الـ 700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية“.

اقترح على #اردوغان ان يدفع ال 700 الف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار احلامه وطموحاته في المنطقة العربية — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) November 23, 2019

وصب نشطاء فلسطينيون جام غضبهم على النظام التركي، الذي اتهموه بإقامة علاقات سياسية واقتصادية مع إسرائيل، مع الادعاء الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، مستذكرين الجرائم التي نفذها الأتراك ضد الأرمن.

وقال الناشط الفلسطيني سامح العمصي، إن ”أردوغان لا يُحبه إلا إخواني، ولا يُبغضه إلا وطني ”.

أردوغان : لا يُحبه إلا " إخواني " ..ولا يُبغضه إلا " وطني " .#سرسري تم النشر بواسطة ‏سامح العمصي‏ في الجمعة، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

وكتب الناشط طارق الفرا، ”من يدعم الإرهاب و الإرهابيين ويسهل دخولهم وخروجهم الي سوريا وليبيا لا يحق له أن يتهم أحدا بالإرهاب، ما تحدث به القائد محمد دحلان هو أقل القليل عن هذا النظام الإرهابي الذي يقحم رأسه المحشو بالإرهاب في كل الدول العربية بهدف إعادة الحكم العصملي للمنطقة العربية“.

وأضاف: ”فشرتوا تحكموا العرب، وفشرتوا توصلوا لشعرة في رأس أبو فادي“.

من يدعم الإرهاب الإرهابيين ويسهل دخولهم وخروجهم الي سوريا وليبيا لا يحق له أن يتهم أحد بالإرهاب، ما تحدث به القائد محمد… تم النشر بواسطة ‏طارق الفرا‏ في الجمعة، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

فيما سخر نشطاء آخرون من العرض التركي بطلب تقديم معلومات عن دحلان، من خلال عرض معلومات عن الأطعمة والمشروبات التي يحبها.