العراق.. مقتدى الصدر يطالب بإنهاء إضراب طلبة المدارس

هاجم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت اجتماع الكتل السياسية، الذي عقد في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الأسبوع الماضي.

ووصف الصدر في بيان ”الوثيقة الوطنية“ التي صدرت عن الاجتماع بأنها ”وثيقة الذل“.

وقال الصدر: ”في حال استمرار الإضراب، لابد أن لا يشمل القطاع الصحي وكذلك (المدارس الابتدائية) فتعليمهم وتعلمهم واجب، فلا تضيعوا مستقبلهم“.

كما رفض في بيانه ”رفع صور (آل الصدر) في الاحتجاجات، والهتافات لهم“، مضيفًا أن ”من هتف ضدهم ليس من المتظاهرين في شيء وهم براء منه وأنا على يقين من ذلك“.

وأشار إلى أن ”أي عراقي لن يرضى بأن تكون للفاسد يد في وضع قانون الانتخابات أو مفوضيتها أو أي قرار آخر“.

وشهدت عدد من المدن العراقية بعد انطلاق التظاهرات في البلاد، إضراب طلبة المدارس عن الدوام الرسمي لمساندة الاحتجاجات التي تجتاح العاصمة بغداد وعددًا من محافظات الوسط والجنوب.

وأعلن عدد من طلبة الجامعات والمدارس في بغداد ومحافظات أخرى الإضراب عن الدراسة تضامنًا مع المتظاهرين، المطالبين بتغيير حكومة عادل عبدالمهدي.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“: ”إن عددًا من الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية علقت الدوام تضامنًا مع المتظاهرين، المطالبين بتغيير حكومة عادل عبدالمهدي، وشمل ذلك بغداد ومحافظات أخرى“.

وأضافت المصادر أن ”بعض الطلبة المضربين يتجمعون بشكل يومي أمام جامعاتهم ومدارسهم، ثم يتوجهون إلى ساحات الاحتجاج، لمساندة المتظاهرين وتأييد مطالبهم“.