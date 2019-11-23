مقتل متظاهر في بغداد وإصابة العشرات بمناطق مختلفة من العراق

قُتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد، اليوم السبت، وأصيب العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ ”إسقاط النظام“ وإجراء إصلاحات واسعة، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وأشارت المصادر لوكالة فرانس برس إلى ”مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار“، وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة؛ بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن 17 شخصًا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصًا هم: 32 متظاهرًا و13 عنصرًا من قوات الأمن، في مواجهات في مدينة كربلاء ليل الجمعة/ السبت.