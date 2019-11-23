العراق.. محتجون يغلقون طرقًا رئيسة بين المحافظات الجنوبية‎

أغلق مئات المحتجين، اليوم السبت، طرقًا رئيسة بين المحافظات الجنوبية في العراق، معلنين تضامنهم مع المتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار والعاصمة بغداد.

وأفاد الناشط ناصر الأسدي بأن ”المحتجين أغلقوا طريق الناصرية السماوة بشكل تام، وأوقفوا حركة النقل، وأن متظاهرين قطعوا الطريق بين ذي قار والمثنى، احتجاجًا على تأخر تنفيذ المطالب“، موضحًا أن ”الإجراء جاء بالتزامن مع الاعتصام في محافظتي البصرة وذي قار والعاصمة بغداد“.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 339 شخصًا على الأقل وأصيب 15 ألفًا، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل ”سلس وسريع“ سيترك مصير العراق للمجهول.