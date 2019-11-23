المبعوث الأممي لسوريا: لا إطار زمنيًا لعمل اللجنة الدستورية

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه تلقى دعمًا تامًا من مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، مؤكدًا عدم وجود إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية.

وأضاف المبعوث الأممي للصحافيين عقب خروجه من قاعة المجلس ”لقد أجريت مناقشات جيدة للغاية مع ممثلي الدول الأعضاء وتلقيت دعمًا تامًا منهم للعمل الذي نقوم به في جنيف، وبالطبع رحب الأعضاء بانطلاق عمل اللجنة الدستورية وقدمت لهم وصفًا مفصلًا لما حققناه حتى الآن“.

وأردف ”الأمور في هذه المرحلة أصبحت أفضل بكثير مما توقعه غالبيتنا، وأتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى الاثنين المقبل مع أعضاء هيئة الصياغة (تابعة للجنة الدستورية) المكونة من 45 شخصًا، وأعتقد أنه في غضون أشهر، سنتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضي قدمًا في الصياغة“.

واستطرد ”من المهم أن نقبل أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطوير المناقشات في اللجنة الدستورية حول القضايا الأساسية مثل كيفية مواجهة داعش والعقد الاجتماعي لمستقبل السوريين“.

وجدد بيدرسون مناشدته ”إطلاق سراح المحتجزين، والأشخاص الذين تم اختطافهم، وتزويده بمزيد من المعلومات حول الأشخاص المفقودين“.

وأضاف ”أحد التحديات الرئيسة هو الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري التي نواجهها بعد تسع سنوات من الصراع، ونحن بحاجة إلى عملية سياسية يمكنها أن تشفي الجروح في هذا المجتمع، وأعتقد أن لدينا بعض الأفكار حول كيفية المضي قدمًا في هذا الصدد“.

ونفى المبعوث الأممي أن يكون لديه ”إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية“، وقال ”ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدمًا، وسوف أقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص“.

وأوضح بيدرسون أن ”موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول إعادة الإعمار والعملية السياسية هو موقف معروف (عدم المساهمة)، لكن في الوقت نفسه، لاحظت أيضًا أنهم يؤكدون أنه إذا كان هناك تقدم على الجبهة السياسية، فإنهم على استعداد للمشاركة، وهذا ما أريد التأكيد عليه“.