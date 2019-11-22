مصدر أمني عراقي: استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا‎

كشف مصدر أمني عراقي، عن استهداف المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، بصاروخ كاتيوشا، سقط في نهر دجلة دون وقوع خسائر.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة عقيد، إن“مجهولين أطلقوا صاروخًا، يعتقد أنه من نوع كاتيوشا، صوب المنطقة الخضراء“.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن“الصاروخ سقط في نهر دجلة، على حافة المنطقة الخضراء“، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الأجنبية.

من جانبه، أكدت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش، سقوط الصاروخ في نهر دجلة.

وقالت في بيان، إن“صاروخًا سقط قبل قليل في نهر دجلة ببغداد، ولم يتسبب بأية خسائر تذكر“.

ويأتي هذا التطور بعد 5 أيام من هجوم مماثل، عندما أطلق مجهولون 3 صواريخ على المنطقة الخضراء، سقطت في محيطها.

وتأتي هذه الهجمات في خضم احتجاجات تجتاح البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة برحيل الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.