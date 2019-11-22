أول عملية عودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرق سوريا‎

المصدر: أ ف ب

ذكرت وسائل الإعلام أن عشرات السوريين اللاجئين في تركيا عادوا، اليوم الجمعة، إلى منطقة في شمال شرق سوريا طردت أنقرة منها مقاتلين أكرادًا الشهر الماضي.

وقالت إن نحو 70 سوريًا بينهم نساء وأطفال وصلوا برًا إلى مدينة رأس العين السورية تحت إشراف الجيش التركي وأتباعه السوريين.

وهي أول عمليات عودة لسوريين إلى المنطقة بعد أن لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب التي تشهدها بلادهم منذ 2011.

والشهر الماضي شنت تركيا هجومًا على شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها بـ“المحظورة“ وإن كانت تتلقى الدعم من الدول الغربية لمحاربة داعش.

وعلقت تركيا هجومها بعد إبرام اتفاقيتين مع واشنطن وموسكو تنصّان على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من معظم مواقعها الحدودية.

وسمحت هذه العملية لأنقرة بالسيطرة المباشرة على شريط حدودي يمتد على 120 كلم وبعمق 30 كلم يربط مدينة تل أبيض برأس العين.

وسمَّت أنقرة هذا الشريط بـ“منطقة آمنة“، وتأمل أن تنقل إليه بشكل ”طوعي“ قسمًا من أكثر من 3,6 مليون سوري لاجئين على أراضيها.

وتتهم عدة منظمات غير حكومية تركيا بأنها ترسل قسرًا منذ أشهر لاجئين سوريين إلى بلادهم التي تشهد حربًا، وسعى الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا إلى الطمأنة بأن عمليات العودة إلى سوريا ”طوعية“.