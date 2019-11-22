 لبنان.. مجهولون يحرقون مجسم ”نبض الثورة“ وسط بيروت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

لبنان.. مجهولون يحرقون مجسم ”نبض الثورة“ وسط بيروت (فيديو)

لبنان.. مجهولون يحرقون مجسم ”نبض الثورة“ وسط بيروت (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أقدم مجهولون، صباح الجمعة، على حرق مجسم ”نبض الثورة“ بساحة الشهداء في بيروت، وهو ما أثار غضبًا عارمًا في صفوف المتظاهرين اللبنانيين، الذين اتهموا أطرافًا في السلطة وموالين لإيران بالوقوف وراء الحادثة.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وقد التهمت المجسم حتى تفحم، بينما يتحدث أحد الأشخاص بطريقة ساخرة: ”شو حلو هل الصباح أحترقت الثورة“.

محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، غرد على ”تويتر“: ”منذ قليل قام عملاء النظام الإيراني في لبنان أعداء الشعب اللبناني بالاعتداء على مجسم وشعار الحراك اللبناني في ساحة الشهداء وقاموا بإحراقه وتسجيل عمليتهم الإرهابية كرسالة ترهيب لنا! رفضنا لهيمنتكم وإرهابكم في قلوبنا ووجداننا الوطني سيبقى وسيتمر“.

الواقعة أثارت غضب النشطاء اللبنانيين على مواقع التواصل، حيث تداولوا صور المجسم وقد تفحم، معتبرين أنّ السلطة وراء هذه المحاولة التي اعتبرها مغرد يدعى ”سليمان“: ”رسالة فاضحة من السلطة وأحزابها الخائفة والمربكة، وهو أكبر دليل على خوفهم“.

عدد كبير من المغردين اتهموا حزب الله وحركة أمل بأنهم وراء إحراق رمز الثورة، حيث غرد حساب يدعى ”ابن جبيل“: ”بلطجية حزب الله وحركة أمل، أحرقو رمز الثورة هذا الصباح بساحة الشهداء وعمدوا إلى التكسير  والتخريب , مش مشكلة المهم مين بيضحك بالآخر“.

مغردة تدعى ”لارا“ كتبت: ”العبد الذي صفدت يداه الأحزاب يكره أن يرى قبضة الحرية، رغم أن هذه القبضة تسعى لأن تحرره من عبوديته. طيب القبضة حرقتوها.. الثورة الي بقلوبنا كيف بدكم تطفوها“.

الناشطة ”سحر حسين“ كتبت هي الأخرى: ”فجر عيد الاستقلال قدّم صبيان السلطة تحيتهم للوطن من ساحة الشهداء. هذه البصمات تدل على وجهة واحدة متضررة جداً من صوت يلفظها علنًا في الشارع منذ أيام“.

ويشهد لبنان منذ عدة أسابيع احتجاجات ومظاهرات مطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وتكريس خطاب الطائفية بحسب متظاهرين.

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