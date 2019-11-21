إسرائيل تعتقل محافظ القدس عدنان غيث من منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدنان غيث محافظ القدس بعد أن داهمت منزله الواقع في بلدة سلواد.

وأغلقت إسرائيل 3 مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس، الأربعاء، وسط حالة من الغضب الفلسطيني والعربي بعدما أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعليًّا هذا الأسبوع بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

ووضعت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء أوامر إغلاق على أبواب مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس ومؤسسة إعلامية تقدم خدمات للتلفزيون الفلسطيني الرسمي وعلى مركز طبي في البلدة القديمة بالقدس.

وذكرت الشرطة في قرار الإغلاق الذي يستمر 6 أشهر، أن هذه المكاتب تمارس نشاطات مخالفة للاتفاقية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994.

وكان غيث قال في وقت سابق، إن ”إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس يأتي في إطار الهجمة الإسرائيلية المستمرة على القدس وفي سياق الدعم الأعمى من إدارة ترامب لهذا الاحتلال“.