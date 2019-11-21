العماد عون لمنتسبي الجيش اللبناني: ابتعدوا عن الشائعات والتجاذبات السياسية

أشاد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الخميس، بـ“وعي أفراد الجيش“ في التعاطي مع هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي ”فوّت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة“، وفق قوله.

وقال العماد عون، في كلمة بمناسبة العيد الـ76 لاستقلال لبنان: ”في ظل هذه الظروف الدقيقة، التي فرضت عليكم نهجًا جديدًا من التعاطي مع واقع ما رغبتموه يومًا، قمتم بواجبكم بكل شرف وتضحية ووفاء، مزودين بثقة قيادتكم ودعم عائلاتكم. التزمتم قسمكم“.

وأضاف: ”نفذتمْ باحتراف ومسؤولية المهمة التي أوكلتْ إليكم، على الرغم من أن مهمتكم العسكرية هي مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يمعن بخروقاته اليومية لسيادتنا، مظهرًا أطماعه في أرضنا ومياهنا، والإرهاب الذي يتحين الفرص لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتن“.

وحول التوقعات المستقبلية للأزمة في لبنان قال العماد مخاطبًا أفراد الجيش: ”قد تواجهون عقبات أخرى مستقبلاً. حافظوا على الأمانة التي تشرفتم بالدفاع عنها، وهي الوطن. ابتعدوا عن الشائعات ولا تسمحوا للتجاذبات السياسية أن تثنيكم عن أداء مهامكم أو أن تؤثر في معنوياتكم“.

ودعا قائد الجيش جميع منتسبي القوات المسلحة إلى مزيد من اليقظة والجهوزية للمواجهة في ظل تحديات كثيرة نعيشها سواء في محيطنا الجغرافي أو في مجتمعنا الداخلي.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول تحركًا شعبيًا غير مسبوق شل الحركة في البلاد، بهدف محاسبة الفاسدين والطبقة السياسيّة الحاكمة.‎