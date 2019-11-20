الجامعة العربية تدين تسليم إيران الحوثيين مقر السفارة اليمنية في طهران

دانت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، اعتراف إيران رسميًا بتمثيل الميليشيات الحوثية لديها، وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران، والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

واعتبرت الجامعة العربية، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء ”الشرق الأوسط“ المصرية، هذه الخطوة: ”خروجًا فاضحًا عن الأعراف الدبلوماسية، وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2216“.

وذكر البيان أنّ ”مثل هذه الخطوة تعكس إصرارًا إيرانيًا على الإمعان في السلوك العدائي، بهدف زعزعة استقرار اليمن، بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه“.

وأكدت الجامعة العربية ”دعمها الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية، من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظًا على سيادتها واستقلالها“.

ودعا البيان: ”المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، في هذا الخصوص“.