ليبرمان: إسرائيل نحو انتخابات ثالثة وعرب الكنيست ”طابور خامس“

هاجم أفيغدور ليبرمان النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، واصفًا إياهم بالجواسيس من خلال نعتهم بـ ”الطابور الخامس“.

وأكد أنه وحزبه لن يدخلوا في أي حكومة تشارك فيها القائمة العربية المشتركة، الممثل الوحيد للعرب في الكنيست الإسرائيلي.

ونوه زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ إلى أن إسرائيل، في الطريق الى إجراء جولة انتخابات ثالثة، موجهًا اللوم إلى زعيم حزب ”الليكود“، ورئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، بالمسؤولية عن الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال خلال مؤتمره الصحفي: ”بذلت كل جهد للوصول إلى حكومة وحدة واسعة، نحن لا نبيع مبادئنا بالمناصب ولو كان أكبر منصب، حصلت على إغراءات كثيرة مثل رئيس وزراء بالتناوب، أو رئيس وزراء بالإنابة“.

وأردف قائلًا: ”لسوء الحظ نتنياهو يحرف حزب الليكود من أجل الأحزاب الدينية، اللوم يقع على غانتس ونتنياهو في تعطيل تشكيل الحكومة“.

وأمام غانتس مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء، لتشكيل حكومة، ولكن بدون دعم ليبرمان، فإنه لن يكون قادرًا على تشكيلها.

تترقب الحلبة السياسة والشارع الإسرائيلي اليوم، ما سيطرأ خلال الساعات الأخيرة من المهلة الممنوحة لعضو الكنيست بيني غانتس، على طريق تشكيل ائتلاف حكومي يجنب إسرائيل انتخابات برلمانية ثالثة في غضون سنة.

ولفت ليبرمان، إلى أنه ما زال يأمل تفادي عقد جولة انتخابات ثالثة، ولكن دون التحدث عن تفاصيل.

وأشار إلى فشل جهوده مع نتنياهو وغانتس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واصفًا الخلافات بين الطرفين بأنها ”شخصية“.