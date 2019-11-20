عراقيون يعثرون على طلباتهم للتوظيف في مكب نفايات (صور وفيديو)

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المواطنين العراقيين وهم يشتاطون غضبًا، بعدما عثروا على طلبات توظيف قدّموها خلال الأيام الماضية، في مكب للنفايات.

وقال نشطاء وشهود عيان، اليوم الأربعاء: إن ”المحتجين في محافظة كربلاء عثروا على عشرات الملفات والوثائق الشخصية التي قدّموها مؤخرًا للتوظيف في شركة نفط كربلاء، بناءً على قرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى تهدئة الاحتجاجات الشعبية“.

وأظهر مقاطع فيديو، حاويات ممتلئة بالوثائق الرسمية، للراغبين في التوظيف، وقد تعالت أصوات غضب الشباب الذين يعتبرون الواقعة استهزاءً بمطالبهم التي يرفعونها منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

أحد المشاركين في تظاهرات كربلاء يدعى وائل هادي، قال إن وزارة النفط فتحت باب التعيين على عشرات الوظائف بناءً على مبادرة رئيس الوزراء، التي أعلنها الشهر الماضي، بالتزامن مع اندلاع التظاهرات الشعبية، إذ قدم آلاف من أبناء المحافظة أوراقهم، لكن تفاجأنا صباح اليوم، بوجود تلك الأوراق في حاوية النفايات، وهو ما خلق شعورًا بالغضب والاستياء في صفوف المحتجين“.

ويرى هادي في حديثه لـ“إرم نيوز“ أن ”السلطة تخدع الشباب رغم التظاهرات التي تشهدها البلاد، فهم يستهينون بالشعب، ويخدعونه في كل خطوة يتخذونها، فضلًا عن زيف الإعلانات والمبادرات التي أطلقها رئيس الوزراء، ووزير النفط“، على حد قوله.

ومع اندلاع الاحتجاجات الغاضبة، الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جملة من المبادرات والخطوات الإصلاحية، تضمنت طرح مزيدٍ من الوظائف في القطاع العام، مثل التربية والتعليم، والنفط، ووزارتي الدفاع والداخلية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعثر فيها مواطنون على طلبات توظيفهم في القطاع العام، بمكب النفايات، حيث سبقت ذلك عدة حالات في محافظات مختلفة، ما أضعف الثقة بالوعود التي أعلنتها الحكومة.