مقتل وإصابة 20 عنصرًا في قصف مجهول لمقر عسكري شمالي العراق

قتل وأصيب 20 عنصرًا من قوات ايزيدخان، التابعة للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بقصف مجهول في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمال العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني (رسمية) إن ”طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه، في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار، وأسفرت عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح 20 عنصرًا من قوات اليبشه“.

وقوات أيزيخان، أو ما تعرف بـ“اليبشه“، هي قوة أيزيدية، تضم أكثر من 7 آلاف عنصر، مرتبطين بالحشد الشعبي وقريبين من حزب العمال الكردستاني، ولعبت دورًا في مواجهة ”داعش“.

وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية العام الماضي، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بداعي ملاحقة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ”تنظيمًا إرهابيًا“.