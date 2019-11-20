المرصد: 11 قتيلاً من القوات الإيرانية ومليشياتها والجيش الحكومي في الغارة الإسرائيلية على سوريا

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الغارة التي نفذتها إسرائيل على الأراضي السورية فجر اليوم، أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً، بينهم 7 قتلى من جنسيات غير سورية. وأوضح أن القتلى، وهم من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري، سقطوا جراء الضربات الإسرائيلية المكثفة على مواقع عسكرية في دمشق وريفها. وقال المرصد…