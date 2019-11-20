المرصد: 11 قتيلاً من القوات الإيرانية ومليشياتها والجيش الحكومي في الغارة الإسرائيلية على سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الغارة التي نفذتها إسرائيل على الأراضي السورية فجر اليوم، أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً، بينهم 7 قتلى من جنسيات غير سورية.
وأوضح أن القتلى، وهم من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري، سقطوا جراء الضربات الإسرائيلية المكثفة على مواقع عسكرية في دمشق وريفها.
وقال المرصد إن الصواريخ الإسرائيلية طالت مواقع في الكسوة ومنطقة سعسع ومطار المزة العسكري وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا ومحيط صحنايا جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق.
وذكر أنه ”جرى تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما جرى استهداف معسكر لهم، بالإضافة لاستهداف بطاريات صواريخ أرض – جو ومواقع لقوات النظام، فيما تسببت الضربات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام وفيلق القدس والمليشيات الموالية لها“.