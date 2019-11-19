قال التلفزيون الرسمي السوري بوقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
التلفزيون السوري: التصدي لأهداف معادية في سماء دمشق
المصدر: فريق التحرير
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قال التلفزيون الرسمي السوري بوقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
المصدر: فريق التحرير
قال التلفزيون الرسمي السوري بوقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.