قتل مدير استخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل مفخخ خلال عملية لملاحقة عناصر تنظيم ”داعش“ شمال البلاد، بحسب مصدر أمني.
مقتل ضابط استخبارات في تفجير منزل شمال العراق
المصدر: الأناضول
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قتل مدير استخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل مفخخ خلال عملية لملاحقة عناصر تنظيم ”داعش“ شمال البلاد، بحسب مصدر أمني.
المصدر: الأناضول
قتل مدير استخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل مفخخ خلال عملية لملاحقة عناصر تنظيم ”داعش“ شمال البلاد، بحسب مصدر أمني.