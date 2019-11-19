 مقتل ضابط استخبارات في تفجير منزل شمال العراق – إرم نيوز‬‎

مقتل ضابط استخبارات في تفجير منزل شمال العراق

مقتل ضابط استخبارات في تفجير منزل شمال العراق

المصدر: الأناضول

قتل مدير استخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل مفخخ خلال عملية لملاحقة عناصر تنظيم ”داعش“ شمال البلاد، بحسب مصدر أمني.

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