مقتل ضابط استخبارات في تفجير منزل شمال العراق

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قتل مدير استخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل مفخخ خلال عملية لملاحقة عناصر تنظيم ”داعش“ شمال البلاد، بحسب مصدر أمني.