على وقع الاحتجاجات.. البرلمان العراقي يلغي امتيازات الرئاسات الثلاث والمسؤولين

ألغى البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، وذلك على وقع الاحتجاجات الشعبية، التي تطالب بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وقالت اللجنة المالية في مجلس النواب: إن ”قانونًا جديدًا ألغى بدلات الإيجار لأعضاء مجلس النواب، وتخصيصات العلاج في الرئاسات الثلاث، ومؤسسات الدولة، وقام بتقليل عدد السيارات وتحديدها وتحويل مبالغ صرف الوقود لمواكب المسؤولين إلى محطات التعبئة بشكل مباشر“.

وأضافت في بيان، أن القانون نص أيضًا على ”توطين رواتب عناصر الحماية لمنع الاستحواذ عليها من قبل المسؤولين والنواب، وإيقاف استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الأحوال، بحيث تكون على النفقة الخاصة، وإلغاء وسحب حماية جميع المسؤولين السابقين والرئاسات الثلاث ومستشاريهم منذُ 2003“.

كما ألغى القانون ”جميع كوادر الحماية للرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، وإلغاء مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث وجعلها على النفقة الخاصة“.

ويأتي القانون الجديد، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد، وعدة محافظات أخرى، منذُ الشهر الماضي للمطالبة بإصلاح النظام السياسي بشكل عام، ومنع إيران من التدخل في الشأن العراقي، ومكافحة الفساد المالي، والإداري، واسترجاع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.