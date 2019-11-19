”السيادي السوداني“ يوسّع وفد التفاوض مع الحركات المسلحة

أجرى المجلس السيادي الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، تعديلات على وفد التفاوض مع حركات الكفاح المسلحة في جوبا، من خلال إضافة 4 وزراء وممثلين للنازحين، و10 من ممثلي قوى الحرية والتغيير ”قائدة الاحتجاجات“.

وتأجلت مفاوضات الجولة الثانية للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي كانت مقررة، الخميس المقبل، في جوبا عاصمة جنوب السودان، إلى 10 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلنت لجنة الوساطة.

ويعقد المجلس السيادي، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لوضع خريطة طريق حول مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة، بتوزيع المهام إلى 4 ملفات رئيسة، تشمل: الترتيبات الأمنية، والثروة والسلطة ونظام الحكم، والقانون والدستور.

وقال عضو وفد التفاوض، والمتحدث باسم ”المجلس السيادي“ محمد الفكي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الخطة ستخضع إلى المراجعة خلال الاجتماع، بتوزيع ملفات التفاوض إلى وزير المالية فيما يتعلق بالثروة والسلطة، ووزير العدل فيما يختص بالتفاوض حول الإجراءات القانونية والدستورية، على أن يتولى وزير الدفاع ملف الترتيبات الأمنية.

من جانبه، قال المستشار الأمني للرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك مانمي: ”تم تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بدلًا عن التاريخ الذي كان محددًا لها في 21 من الشهر الجاري“.

وعزا التأجيل إلى ”ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان“.