”المهنيين السودانيين“ يدعو إلى تحقيق عاجل في مقتل متظاهر بالخرطوم

دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيق عاجل في مقتل متظاهر أثناء تفريق الشرطة لتظاهرة يوم الأحد، بالعاصمة الخرطوم.

وأعلن تجمع المهنيين، أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الاحتجاجات في البلاد، الإثنين، وفاة مواطن متأثرًا بإصابته ”بنوبة اختناق حادة“ من غاز مسيل للدموع أطلقته الشرطة أثناء تفريقها للتظاهرة بضاحية الكلاكلة جنوبي العاصمة.

وقال بيان صادر عن التجمع: ”إننا لم نخرج إلى الشوارع لنسقط ديكتاتورًا ونستبدله بآخر ونرفض استخدام العنف مهما كانت الأسباب؛ لأن الحق في التعبير مكفول بموجب الوثيقة الدستورية التي ارتضاها الشعب السوداني“، وحمّل وزير الداخلية مسؤولية سلامة كل المواطنين السودانيين.

وأضاف: ”نطالب بفتح تحقيق عاجل من وزارة الداخلية في مقتل (محمد آدم طمبل)، كما نحمّل وزير الداخلية المسؤولية المباشرة لسلامة المواطنين“. ‎

وتظاهر مئات السودانيين في منطقة الكلاكلة، الأحد الماضي؛ للمطالبة بإقالة والي ولاية الخرطوم الفريق أحمد عابدو حماد من منصبه، ومعتمد ”محافظ“ جبل أولياء اللواء حسام الدين محمد الأمين، وكل الضباط الإداريين.