الإفراج عن الناشطة العراقية ماري محمد بعد أسبوع من اختطافها

أفرج مجهولون عن الناشطة العراقية ماري محمد، التي ظهرت في مقطع فيديو خلال توزيعها المال على أصحاب عربات ”التكتك“ الذين ينقلون الجرحى من المتظاهرين، بعد اختطافها من قبلهم منذ 11 يومًا، وفق ما نقلته قناة ”العربية“.

وكان وليد محمد شقيق الناشطة ماري، كشف قبل نحو أسبوع عن اختفاء شقيقته في ظروف غامضة بعد أن كانت ضمن المتظاهرين في ساحة التحرير.

وألمح آنذاك إلى أن ”شقيقته تلقت تهديدات عبر حسابها الرسمي في إنستغرام“، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي تفاصيل عن التهديدات التي تلقتها عبر حسابها، ولا يعرف من هي الجهة التي هددتها.

وقبل نحو أسبوع، تم إطلاق سراح المسعفة صبا المهداوي أيضًا، والتي اختطفت في وقت سابق من قبل مسلحين مجهولين.