عون: الحكومة ستضم سياسيين وتكنوقراط وممثلين عن الحراك 

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية بالبلاد، ووزراء تكنوقراط إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عون في قصر بعبدا الجمهوري بالعاصمة بيروت، بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وحضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي.

وفي بيان للرئاسة اللبنانية ، قال عون إنه ”يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي اللازم“، مضيفا أن ”الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد، ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي“.

ولفت الرئيس إلى أنه ”سيحدد موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة“، منوها إلى أن ”المشاورات تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل، وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف منعًا لحصول فراغ حكومي في البلاد“، مشددا على أن ”الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا“.

من جانبه، قال كوبيتش إن ”الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان“، متعهدا في الوقت ذاته ”بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة“.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.