البرلمان اللبناني يؤجل جلسة له لعدم اكتمال النصاب القانوني

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ذكر البرلمان اللبناني، في بيان، أنه أجّل جلسة كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى موعد سيتحدد لاحقًا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. ويسعى المحتجون لمنع النواب من حضور الجلسة، وسط وجود مكثف لقوات الأمن في الشوارع المحيطة بالبرلمان.