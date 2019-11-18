السيناتور ساندرز: المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ”غير قانونية“.

جاء ذلك تعليقًا على إقرار وزير الخارجية، مارك بومبيو، مساء الاثنين، شرعية المستوطنات وعدم اعتبارها مخالفة للقانون الدولي كما تنص مذكرة قانونية أمريكية تعود للعام 1978.

وقال ساندرز، في تغريدة، إن ”المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة“.

وأضاف: ”مرة أخرى يعزل السيد ترامب الولايات المتحدة ويقوض الدبلوماسية من خلال إرضاء قاعدته المتطرفة“.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ”مخالفة للقانون الدولي“.