الاتحاد الأوروربي يؤكد موقفه: النشاط الاستيطاني غير قانوني

جدد الاتحاد الأوروبي موقفه من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه نشاط ”غير قانوني“ مشيرًا إلى أن موقفه من هذا الملف لم يتغير.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، في أعقاب إعلان واشنطن أنها ”لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي“.

ودعا البيان، إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.

وأوضحت موغريني أن موقف الاتحاد الأوروبي ”واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال“.

وأضافت: ”جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين“.

وأكدت على استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة.

ياتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ”مخالفة للقانون الدولي“.

وقال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف أن البيانات الرسمية الأمريكية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت ”متقلبة“.