العراق.. فرض حظر التجوال بأحد أقضية ذي قار جنوبي البلاد

فرضت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، حظر التجوال في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، على خلفية الاحتجاجات، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه: إن ”السلطات الأمنية في محافظة ذي قار باشرت بفرض حظر للتجوال في قضاء الرفاعي“.

وأضاف أن ”الحظر بدأ سريانه انطلاقًا من الساعة (15.00 ت.غ)، ويستمر حتى صباح غدٍ الثلاثاء“، دون تحديد ساعة دقيقة لنهاية الحظر أو ما إن كان سيستمر بعد ذلك أم لا.

وأوضح ذات المصدر أن ”القوات الأمنية سبقت بفرض حظر التجوال قبل بدء المحتجين بالتجمع، وخشية وقوع صدامات كما حدث ليل أمس“.

والأيام الماضية، شهد قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار تظاهرات حاشدة، تخللتها صدامات مع القوات الأمنية وعمليات اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذُ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذُ أكثر من عام.

وسقط في أرجاء العراق، منذ بدء الاحتجاجات، ما لا يقل عن 335 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاء استند إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية.

وتبنت حكومة عبدالمهدي حزم إصلاحات في قطاعات عديدة، تلبية لمطالب احتجاجية، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.