مقتل 4 ضباط سوريين إثر تحطم مروحيتهم بمطار حماة

لقي 4 ضباط سوريين من سلاح الجو حتفهم؛ إثر سقوط مروحية في مطار حماة العسكري وسط البلاد.

وقالت صفحات وحسابات إلكترونية موالية للنظام السوري، اليوم الإثنين، إن مروحية عسكرية سقطت جراء خلل فني أصابها فوق مطار حماة العسكري، ما أدى إلى سقوطها على الفور ومقتل طاقمها.

وأوردت تلك الصفحات أسماء الطيارين القتلى، وهم: الطيار المقدم لؤي عباس، الطيار الرائد ياسر رعد، الطيار الملازم جلال العتبر، والطيار الملازم عبود النبع.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الرسمية السورية بشأن الحادثة، حتى اللحظة، وفي العادة تفضل أن تبقى حوادث من هذا النوع طي الكتمان.

ولعب سلاح الجو السوري والروسي، دورًا حاسمًا في إخماد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، وإلحاق الهزيمة بفصائل المعارضة المسلحة في عدة مناطق بسوريا، التي تفتقر إلى مضادات طيران.

واتهمت المعارضة السورية، النظام السوري، بإلقاء براميل متفجرة عن طريق المروحيات بشكل عشوائي، على قرى وبلدات نشطت فيها المعارضة المسلحة.

وتتزامن الحادثة الأخيرة مع التصعيد العسكري في منطقة إدلب، وتكثيف العمليات العسكرية في آخر جيب للمعارضة السورية المسلحة في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا.