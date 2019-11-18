مدرعة للجيش التركي تدهس امرأة في احتجاجات بكوباني السورية

أصيبت امرأة، اليوم الاثنين، جراء تعرضها للدهس من قبل مدرعة تركية خلال احتجاجات نظمها سكان من ريف عين العرب (كوباني) رفضًا لتسيير دورية روسية تركية مشتركة في المنطقة.

ونقلت وكالة ”هاوار“ المحلية للأنباء عن الكادر الطبي في مشفى كوباني، قوله إن حالة المصابة مستقرة، إلا أنها تعاني كسورًا في مشط القدم.

ووفقا ًللمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد جرى دهس المرأة في قرية تيري، كما اصطدمت إحدى العربات التركية عمدًا بسيارتين اثنتين مدنيتين في المنطقة ذاتها.

وأضاف المرصد أن الدورية الروسية التركية انطلقت من قرية مرج إسماعيل واجتازت قرى عدة في ريف كوباني الشرقي باتجاه مدينة تل أبيض، مشيرًا إلى أن الدورية تألفت من أربع آليات روسية ومثلها تركية، وتعد الثالثة من نوعها في منطقة كوباني.

إلى ذلك، أطلقت المدرعات التركية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المدنيين في قرية (عين البط) في ريف كوباني، دون تسجيل إصابات، حسب المرصد السوري.

واعتاد الأهالي التجمهر والاحتجاج، بشكل عفوي، ضد مرور الدوريات التركية في مناطقهم بشمال سوريا، إذ يعمدون إلى رشقها بالحجارة والأحذية وأكياس الطلاء.

وكان مدنيان قتلا مطلع الشهر الجاري، جراء إطلاق مدرعات الجيش التركي النار وغازات مسيلة للدموع على محتجين في المناطق التي تجتازها الدوريات.

يشار إلى أن الدورية الروسية التركية المشتركة التي تم تسييرها اليوم الاثنين هي الثامنة في شمال سوريا منذ مطلع تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الدوريات طبقًا للاتفاق الروسي التركي الذي أبرمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الـ 22 من تشرين الأول/ أكتوبر والذي نص على إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية إلى عمق 30 كيلومترًا ضمن الأراضي السورية، وتسيير دوريات مشتركة إلى عمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.