طرد وزير داخلية العراق من عزاء أحد ضحايا التظاهرات (فيديو)

أفاد نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، أن والد أحد ضحايا التظاهرات الجارية في العراق رفض مصافحة وزير الداخلية بحكومة عادل عبد المهدي، ياسين الياسري، وطلب منه مغادرة مجلس العزاء.

ويظهر في مقطع فيديو متداول على نطاق وساع بوسائل التواصل الاجتماعي لحظة ما قيل إنه ”رفض والد أحد الضحايا مصافحة الوزير“ حيث طلب منه مغادرة مجلس العزاء.

ويظهر الوزير في المقطع وهو يغادر الشخص الذي قيل إنه والد الضحية، بصحبة من يبدو أنهم مرافقوه، دون أن يبدي ردة فعل.

ولا يظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أي معطيات تدل على تاريخ تسجيله، أو مكان مجلس العزاء أواسم صاحبه.

ولم يتمكن ”إرم نيوز“ من التأكد من صحة مقطع الفيديو والرواية التي تم تداولها معه، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي بخصوصه.