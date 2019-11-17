سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد

قال مصدران في الشرطة العراقية؛ إن صاروخًا ضرب المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد التي تضم سفارات ومكاتب حكومية مساء اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن صفارات الإنذار دوت عقب وقوع انفجار، وفق وكالة ”رويترز“.

لكن مصادر أمنية عراقية قالت لـ“إرم نيوز“، إن ”صاروخين انطلقا من شرق القناة (شرق بغداد)، سقط أحدهما في نهر دجلة، بشارع أبو نواس وسط بغداد، والثاني سقط في منطقة الكرادة، قرب المرقد الديني (سيد إدريس)“.

وبينت المصادر، أن ”الصاروخ الثاني وقع على شركة الخدمات الإعلامية عراق الفن، ما أدى الى إصابة أحد موظفي الشركة مع حصول أضرار مادية في الشركة“.

وأضافت المصادر الأمنية، أن ”إطلاق الصاروخين، كان بهدف استهداف المنطقة الخضراء، ذات التحصين الأمني حيث مقر الحكومة العراقية والبرلمان، والسفارة الأمريكية، لكن الصاروخين لم يصلا إلى المنطقة وسقطا بالقرب منها“.

وتعرضت سفارة واشنطن في بغداد خلال الأشهر الماضية لأكثر من قصف، بصواريخ، وقذائف هاون، دون أضرار تذكر.

وتأتي الحادثة بعد أشهر من إعلان الولايات المتحدة، أنها أجلَت موظفيها غير الأساسيين من السفارة في بغداد، والقنصلية في أربيل، وأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما وصفتها بـ“تهديدات واضحة من قِبل إيران وفصائل تدعمها في العراق“.

وهددت فصائل مسلحة موالية لإيران، مؤخرًا، الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مصالحها وبعثاتها في العراق، وجعلهم رهائن في حال نشوب حرب مع إيران.